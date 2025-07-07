Американський боксер Майк Тайсон, який свого часу був абсолютним чемпіоном світу, заявив про те, що його земляк Джордж Форман є для нього найкращим панчером у світі.

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"Джордж Форман – важкий панчер. Я не міг зрівнятися з його силою. Він був великим боксером. Знаєте, єдине, що дозволяло мені бути таким захопливим, це те, що я робив усе швидше за інших хлопців", – цитує Тайсона Seconds Out.

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