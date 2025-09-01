Леннокс Льюїс впевнений, що поєдинок між британцями Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі вартий того, щоб відбутися.

"Ф'юрі потрібен відмінний бій. Йому потрібен великий поєдинок у стилі британського боксу, як у мене був із Френком Бруно.

Вони вже давно говорять про це. Збираються вони це зробити чи ні, я не знаю, але сподіваюся, що вони це зроблять – Англія любить великі бої, коли справа стосується боксу.

Весь світ хотів би побачити цей бій. Особливо британські вболівальники, які люблять видовищні поєдинки між такими важковаговиками. Я б із задоволенням подивився цей бій", – цитує Льюїса Sky Sports.

Як відомо, Тайсон Ф'юрі після двох поспіль поразок від українця Олександра Усика вкотре заявив про завершення своєї кар'єри, але раніше він уже повертався на ринг. Ентоні Джошуа у вересні 2024 року програв Даніелю Дюбуа в п'ятому раунді нокаутом і з того часу більше не боксував.

