Легендарний клуб НХЛ звільнив титулованого тренера, який брав Кубок Стенлі
13:15 - Читать на русском
Пітер Лавіолетт поплатився за невтішні результати з Нью-Йорк Рейнджерс.
Нью-Йорк Рейнджерс звільнив Пітера Лавіолетту з посади головного тренера, повідомляє клубна прес-служба.
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60-річний фахівець очолив команду влітку 2023 року. У перший рік "рейнджери" дійшли до фіналу Конференції, однак у поточному сезоні навіть не потрапили до плей-офф.
Нагадаємо, Лавіолетт розпочав кар'єру тренера у 2001 році, очоливши Айлендерс. Далі була Кароліна, з якою він сезоні 2005/06 виграв Кубок Стенлі. Також встиг попрацювати з Філадельфією, Нешвіллом (у сезоні 2016/17 дійшли стали фіналістами Кубка Стенлі) та Вашингтоном.
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