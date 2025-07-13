Сауль "Канело" Альварес поділився думкою про майбутній поєдинок за абсолют у суперважкому дивізіоні.

Мексиканський боксер виділив найкращі якості українського чемпіона Олександра Усика (23-0, 14 КО), заявивши, що вони допоможуть йому здобути перемогу над Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO) у реванші.

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"За останні п'ять років Усик переміг найкращих боксерів світу. У нього неймовірна витривалість, це дуже технічний і розумний боксер. У нього неймовірна концентрація і я думаю він переможе Дюбуа", – написав "Канело" у мережі Х.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні.

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