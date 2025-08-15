Бернардо Руїс Наваррете помер на 101-му році життя, повідомляє Alicante con el Plato Grande.

Італійський велогонщик потрапив у кому після падіння на турнірі в Польщі

Народившись 1925 року, Наваррете став справжньою легендою іспанського велоспорту. Він був професійним гонщиком з 1945 по 1958 рік.

Бернардо Руїс був триразовим чемпіоном Іспанії з шосейних перегонів і один раз вигравав національний чемпіонат з маунтинбайку. У його скарбничці трофеїв є перемога на Вуельті в 1948 році, а також третє місце в 1957 році на легендарній іспанській велобагатоденці та у 1952-му на Тур де Франс. Наваррете був переможцем етапів на всіх трьох веломейджорах і є першим іспанцем, який піднявся на п'єдестал у Великій петлі та був переможцем етапу на Джиро д'Італія.

Бернардо Руїс Наваррете після відходу на пенсію багато років працював керівником магазину з продажу мотоциклів і велосипедів у рідному Оріуела.

Поліція жорстко збила велосипедиста на Тур де Франс: він виявився самозванцем – ВІДЕО