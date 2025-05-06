В соцмережі X набуває популярності відео, на якому легендарний український гросмейстер Василь Іванчук аналізує свою гру в шахи проти Магнуса Карлсена прямо під час повітряної тривоги.

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На відео Василь Іванчук спілкується з колегою по інтернет-з'єднанню, а на фоні чутно звук сирени. Сам епізод стався ще у 2022 році, але отримав великий розголос лише тепер завдяки поширенню відео данським шахістом і тренером Петером Хайне Нільсеном.

Сам Нільсен активно підтримує Україну та не перший рік закликає світову спільноту до повної дискваліфікації російських спортсменів.

В коментарях під відео багато користувачів, які захопились сміливим вчинком Іванчука. Також коментатори написали, що це чергове підтвердження, чому спорт не може бути окремим від політики.

Иванчук рассказывает о своей недавней интернет-партии с Карлсеном во время сирены воздушной тревоги. pic.twitter.com/Ota5kgyzDG — Chess-News Шахматы без цензуры (@Chess__News) April 29, 2022

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