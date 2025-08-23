Культовий бігмен Сіетл Суперсонікс Шон Кемп дізнався своє покарання за інцидент у 2023 році.

Легенда НБА Шон Кемп отримав 30 діб домашнього арешту у справі щодо стрілянини в Вашингтоні, повідомляє ESPN.

55-річний американець у 2023 році відкрив вогонь по авто, в якому перебувало двоє чоловіків. В підсумку інциденту ніхто не постраждав, що врятувало Кемпа від довгого тюремного строку. Проте заступник прокурора рекомендував судді дати екс-баскетболісту Сіетла (тепер Оклахома-Сіті Тандер) дев'ять місяців тюремного ув'язнення.

Кемп визнав свою провину і розкаявся, що допомогло уникнути більшого покарання, на якому наполягала сторона обвинувачення.

