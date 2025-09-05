Ріккардо оголосив про завершення своєї кар'єри. Колишній пілот Формули-1 стане послом компанії Ford Racing.

"Попри те, що мої гоночні дні позаду, моя любов до всього на колесах залишиться незмінною, і я пишаюся, що є амбасадором Форда. Я тісно співпрацюватиму з командою Ford Racing і зосереджуся на дивовижній моделі Раптор.

Чому зараз і чому я? Коли я ухвалив рішення завершити кар'єру, я довго і наполегливо розмірковував про те, як знайти спосіб залишитися у світі автоспорту. Перегони завжди мене тішили. Вони робили мене щасливим і створювали спогади.

Я неймовірно радий майбутній подорожі з Фордом і всім неймовірним проектам Ford Racing. Від Формули-1 до Дакара, від Ле-Мана до Батерста – мало хто займається цим так довго, як вони. З огляду на те що я бачив, на нас чекає неймовірне майбутнє", – наводить слова Ріккардо The Race.

За свою кар'єру Даніель Ріккардо взяв участь у 257 Гран-прі, здобув 8 перемог та 32 рази підіймався на подіум. Найбільшим його досягненням є третє місце Формули-1 у 2014 та 2016 роках.

