"Так що ж, НХЛ?! Все ще нічого? Скільки ще українських мирних жителів має загинути, щоб ви змінили своє ставлення? Коли ви нарешті дозволите й допоможете російським хокеїстам офіційно засудити російську імперіалістичну війну проти України з усіма російськими злочинами, включно з геноцидом українських дітей?

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НХЛ, як це – мати кров на руках і нести відповідальність за величезну кількість втрачених і покалічених життів?" – написав Гашек у твіттері.

Додамо, що 13 квітня Росія завдала удару балістичною ракетою по Сумах. Загинуло 34 людини, серед яких 7 дітей, а загалом кількість постраждалих сягнула 119-ти.

Нагадаємо, Домінік Гашек відомий своєю проукраїнською позицією. Легендарний хокеїст постійно нагадує світу про війну в Україні та критикує НХЛ за підігравання російським хокеїстам.

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