Легендарний Гашек знищив НХЛ після обстрілу Сум Росією: "Як це – мати кров на руках?"
Легенда НХЛ, дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек емоційно відреагував на черговий ракетний обстріл України російськими військами.
"Так що ж, НХЛ?! Все ще нічого? Скільки ще українських мирних жителів має загинути, щоб ви змінили своє ставлення? Коли ви нарешті дозволите й допоможете російським хокеїстам офіційно засудити російську імперіалістичну війну проти України з усіма російськими злочинами, включно з геноцидом українських дітей?
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НХЛ, як це – мати кров на руках і нести відповідальність за величезну кількість втрачених і покалічених життів?" – написав Гашек у твіттері.
Додамо, що 13 квітня Росія завдала удару балістичною ракетою по Сумах. Загинуло 34 людини, серед яких 7 дітей, а загалом кількість постраждалих сягнула 119-ти.
Нагадаємо, Домінік Гашек відомий своєю проукраїнською позицією. Легендарний хокеїст постійно нагадує світу про війну в Україні та критикує НХЛ за підігравання російським хокеїстам.
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