Іспанський фахівець Хаві Родрігес став головним тренером футзальної команди Барселони. Як повідомляє прес-служба "блаугранас", 51-річний тренер підписав контракт до 30 червня 2027 року.

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Родрігес свого часу п’ять років захищав кольори футзальної команди Барселони, був її капітаном.

Хаві Родрігес у 2019 році очолював штаб херсонського футзального клубу Продексім. Під його керівництвом колектив став чемпіоном української Екстра-ліги. Наприкінці того року іспанський фахівець несподівано залишив клуб.

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