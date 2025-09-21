Барбора Крейчікова та Катаржина Сінякова виграли турнір у Сеулі.

WTA 500, Сеул (Корея), хард, пари, жінки, фінал

Барбора Крейчікова / Катаржина Сінякова (Чехія) – Мая Джойнт / Кеті Макнеллі (США) – 6:3, 7:6 (8:6)

Алькарас не впорався із Фріцом – збірна світу б’є команду Європи у Кубку Лейвера-2025

Чеська пара Крейчікова / Сінякова стала переможцем фіналу представницького турніру серії WTA 500 у Сеулі (Корея). Барбора та Катаржина у двох сетах за 1 годину 45 хвилин переграли американок Маю Джойнт та Кеті Макнеллі.

Крейчікова та Сінякова виграли разом перший трофей WTA за останні 14 місяців. Чеські тенісистки є 7-разовими переможницями турнірів серії Grand Slam (Ролан Гаррос-2018, 2021; Вімблдон-2018, 2022; Australian Open-2022, 2023; US Open-2022).

Збірна США стала другим фіналістом Кубка Біллі Джин Кінг – вийшли на кривдниць українок