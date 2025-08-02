Джон Джонс звинувачений у ймовірній втечі з місця автопригоди.

Джону Джонсу призначено два судових слухання у справі про ймовірну втечу з місця ДТП, яка сталася 17 червня в Альбукерке (штат Невада, США).

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Слухання відбудуться 14 серпня і 2 вересня, повідомляє репортер Деймон Мартін.

За інформацією джерела, на першому засіданні справа буде розглядатися по суті, а під час другого засідання Джонс отримає додаткове звинувачення.

Адвокат Джонса подав клопотання про закриття справи за дублікатними звинуваченнями, але суддя рішення ще не виніс.

Джон Джонс є чинним чемпіоном UFC у важкій вазі. Він нещодавно оголосив про завершення кар’єри, але згодом з’явилася інформація, нібито боєць все ще залишається у ростері промоушена.

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