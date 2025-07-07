Беленюк розповів, що перший поєдинок його особисто не сподобався, бо Усик, на думку триразового призера Олімпіади, занадто переважав Даніеля Дюбуа.

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"Після першого їхнього бою я не знаю, чим Дюбуа може вразити. Можливо, він став впевненішим після того, як несподівано переміг нокаутом Джошуа. У першому бою Усик просто знущався з Дюбуа. Єдине, чим британець собі допомагав – це тим, що бив нижче пояса.

Перший бій мені не дуже сподобався, бо рівень Дюбуа тоді не дотягував до рівня Усика. Зараз вік грає проти Олександра і на користь Дюбуа, тому, можливо, бій буде більш конкурентним, але все одно – Усик фаворит", – цитує Беленюка Sport-express.ua.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа запланований на 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

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