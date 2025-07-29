"Лайла-Пік у Пакистані — дуже крута гора, тому піднятися на неї складно. Звичайний альпініст має там мало шансів. Але я чув, що Дальмаєр після завершення кар'єри стала чудовою альпіністкою.

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Я зв’язався зі своїм другом, який зараз у Пакистані. Здається, що вертоліт готовий до польоту, і порятунок на такій висоті все ще можливий. Ще туди їде дуже досвідчений скелелаз із Хуше, щоб допомогти.

Точну інформацію матимемо лише тоді, коли рятувальники дістануться до постраждалих. Проте інформація про те, що найкращий скелелаз регіону вже вирушив на допомогу, дає надію на те, що Лаура виживе", – цитує Райнгольда Месснера FOCUS online.

Додамо, що Месснер – справжня легенда серед альпіністів, один із небагатьох людей, які підкорили усі 14 найвищих точок світу.

У 2022 році Дальмаєр втратила коханого хлопця у схожій ситуації – його життя забрала лавина в Патагонії.

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