Колишній чемпіон світу з боксу у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO) повідомив про вихід своєї компанії Manny Pacquiao Promotions (MPP) на американський ринок, інформує Fightnews.

"Для мене велика честь презентувати Manny Pacquiao Promotions у США. Деякі з моїх найнезабутніших моментів відбулися на американських рингах. Тепер я хочу допомогти створити такі ж моменти для сучасних бійців.

Завдяки турнірам за участю талановитих бійців та елітному майданчику ми представимо нових зірок, які сходять, та досвідчених бійців, які готові привернути увагу всього світу", – розповів Пак’яо.

Посаду президента MPP обійматиме Шон Гіббонс, радник Пак’яо, а голлівудський продюсер і підприємець Тоні Коен отримав посаду фінансового директора і віце-президента.

Компанія Manny Pacquiao Promotions, яка була заснована у 2006 році, до цього працювала переважно на Філіппінах, звідки родом Менні Пак’яо.

