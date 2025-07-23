"Це був лише перший крок, але, мушу зізнатися – перший матч після такої паузи завжди неймовірно складний. Людям важко пояснити, наскільки важко грати після такої перерви. Коли я виходжу на корт, я знаю, що маю сили перемогти, але потім це ще потрібно реалізувати.

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Без сумнівів, це найкращий результат, на який я могла сподіватися – я добре зіграла і, до того ж перемогла. У цьому спорті немає меж досконалості – все залежить лише від того, що у тебе в голові, і наскільки ти готовий жертвувати заради мети.

Якщо ти працюєш над собою – фізично, ментально, емоційно – то можеш досягти бажаного результату. Неважливо, скільки разів ти падав, хворів чи отримував травми. Якщо ти продовжуєш вірити в процес і вдосконалювати свою майстерність, шанс обов’язково з’явиться. Завжди знайдеться місце і для тебе.

Для чого я це роблю? Я тут не для того, щоб щось комусь доводити. Якщо я повернулася – то лише для себе, і мені нема чого доводити. Я тут для себе, бо хочу тут бути. Бажання щось довести або переконати когось у тому, що він помиляється, ніколи не приносило мені перемог у кар’єрі. І поразок – теж. Ніхто не буде працювати замість мене – тільки я сама. Тож мені байдуже, що говорять інші. Це не зупинить мою роботу. Ніхто не зламає мою віру. Навіть якщо про мене говорять щось неймовірне – це не допоможе виграти матч. Я намагаюся зосереджуватись лише на собі й ні на чому іншому", – цитує Вільямс Punto de Break.

Нагадаємо, 45-річна Вінус повернулась у великий теніс після 16-місячної перерви. Вона вже встигла здобути перемогу в парі, а згодом вдало дебютувала і в одиночному розряді.

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