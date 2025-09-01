Чотириразова чемпіонка світу з веслування на байдарках і каное Людмила Лузан отримала звання "Найкраща спортсменка серпня" за версією Національного олімпійського комітету України, повідомляє прес-служба організації.

Лузан на ЧС-2025 здобула перемоги на дистанціях у каное-одиночці на 200 метрів і 500 метрів та каное-двійці разом з Іриною Федорів на 200 метрів та 500 метрів.

Микола Мацапура, особистий наставник Людмили Лузан, став найкращим тренером серпня.

У номінації "Найкращий юний спортсмен серпня" перемогу за версією НОК України здобув Нікіта Шеремет – чемпіон світ серед юніорів з плавання. У румунському Отопені він здобув золоту медаль на дистанції 50 м вільним стилем, повторивши у півфінальному запливі юніорський рекорд світу.

