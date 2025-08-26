US Open 2025. 1/64 фіналу

Камілла Рахімова (Росія, WTA № 65) – Каролін Гарсія (Франція, WTA № 174) – 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)

Світоліна сенсаційно поступилась 97-й ракетці світу і вилетіла з US Open-2025 (ВІДЕО)

У першому раунді Відкритого чемпіонату США Каролін Гарсія поступилась росіянці Каміллі Рахімовій і попрощалась з великим тенісом. Поєдинок тривав 2 години й 17 хвилин і завершився з рахунком 2:1 на користь "нейтралки". Це була третя зустріч суперниць – Гарсія вперше програла Рахімовій.

Нагадаємо, 31-річна Каролін – екс-четверта ракетка світу. Про рішення завершити кар'єру вона повідомила ще наприкінці травня 2025 року.

У доробку Гарсії 19 трофеїв на рівні WTA (з них 11 – в одиночному розряді). Вона тричі вигравала турніри категорії WTA 1000, а також стала другою француженкою в історії, яка виграла Підсумковий турнір WTA в одиночному розряді (2022).

На Grand Slam вона доходила до півфіналу US Open-2022 і до чвертьфіналу Ролан Гаррос-2017. У парі вона двічі тріумфувала на Відкритому чемпіонаті Франції (2016, 2022). У складі збірної Франції Каролін здобула Кубок Федерації у 2019-му.

Нагадаємо, раніше про завершення кар'єри оголосила також чеська тенісистка Петра Квіткова.

