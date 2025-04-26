Колишній гравець Манчестер Юнайтед, Ювентуса, Марселя та низки інших клубів Патріс Евра оголосив, що хоче спробувати себе в іншому виді спорту.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram 43-річний француз повідомив, що дебютує у професійних боях (ММА). Евра вже давно тренується у бойових мистецтвах поруч із суперзіркою Седріком Думбе. Перший бій Патріса відбудеться 23 травня на турнірі PFL Europe в паризькій Accor Arena.

Окрім цього, Евра заявив, що хоче битися з нападником Інтер Маямі Луїсом Суаресом. Нагадаємо, між двома футболістами триває ворожнеча – у 2011 році француз звинуватив уругвайця в расистських образах у свій бік під час матчу АПЛ. Щобільше, у наступній гру Суарес відмовився потиснути руку Евра.

"Я тренуюсь для першого бою в PFL Europe. Вони спитали, кого я хочу бачити суперником. Я сказав: "Луїса Суареса". Готовий заплатити власні гроші за цей поєдинок. Нехай навіть вкусить мене!" – заявив Патріс.

До слова, опонент Евра поки що не оголошений, але організатори обіцяють вечір великої інтриги та справжніх емоцій. Шоу очолить бій легкої ваги між Мансуру Барнауї та Арчі Колганом.