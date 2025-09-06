Шведський баскетболіст Йонас Жеребко вважає, що його не викликали до національної команди через перехід до ЦСКА після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У березні 2022 року Жеребко підписав контракт із московським ЦСКА, після чого Шведська асоціація баскетболу виключила його з лав збірної. На початку цього року організація скасувала дискваліфікацію гравця, повідомляє Swedenherald.com. Сам Жеребко назвав свій перехід до Росії помилкою.

38-річний баскетболіст висловив своє обурення, тим, що його не викликали навіть на тренувальний збір команди перед чемпіонатом Європи.

"Було б добре, якби просто сказали ні, мовляв, ти багато часу не грав. Але хай би дали шанс на зборах. Вони ніби підрізали мені крила. Я вважаю, що це неповага", – цитує гравця Expressen.se.

Натомість головний тренер збірної Швеції Мікко Рійпінен заявив, що рішення щодо Жеребка ухвалили тільки через спортивні показники.

"Ми провели відкритий діалог з кількома гравцями, зокрема з Йонасом, щодо їхнього статусу та можливостей. Той факт, що Йонаса не викликали до відбіркового табору, був результатом колективної оцінки, а не виявом неповаги", – сказав Рійпінен.

Йонас Жеребко з 2009 по 2019 рік виступав за клуби НБА, загалом провівши 635 матчів у найсильнішій лізі світу. Останнім клубом шведа був пуеро-риканський Сантерос де Агуада, який він покинув ще у 2024 році.

