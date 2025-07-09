Легенда збірної розніс жіночу команду U-18 за жахливу поразку на Євробаскеті: "Історія з відтінком сумного гумору"
Дмитро Базелевський висловився щодо української дівочої збірної після її поразки 71:96 від команди Ісландії.
Колишній захисник національної збірної України із сумом визнав факт невдачі команди з різницею у 25 очок, хоча її влаштовувала поразка "мінус 10".
Україна зазнала принизливого розгрому від Ісландії і втратила шанс на медалі жіночого Євробаскету U-18
"Ісландія – Україна (U-18). Остання гра в підгрупі. Або як не потрапити до вісімки, навіть якщо стараєшся.
Ми сьогодні грали з Ісландією. І, судячи з турнірних розкладів, потрібно було програти... ну, не більше 10 очок. Програли 25. 71:96
Коротше: якщо коротко – не склалося. Якщо довго – тут ціла жіноча трагікомедія з елементами горору і чорної комедії", – написав зокрема Базелевський у Facebook.
Підопічні Інни Кочубей, програвши ісландкам, тепер будуть грати на Євробаскеті у турнірі за підсумкові місця з 9-го по 16-те.
"Що за підсумком? Не потрапляємо в топ-8. Будемо грати далі – але вже в нижній сітці. Швидше за все, з тими, кого можна обігрувати. А це означає – з'явиться шанс на перемоги. І на нормальну психіку після цього баскетбольного непорозуміння.
Але чесно? Шкода дівчат. Вони рубаються, борються, горять очима. Їм би ще крапельку спокою, крапельку техніки – і зовсім інша історія була б. Поки що – така. З відтінком сумного гумору і стабільної нестабільності", – довершив свою думку Дмитро Базелевський.
Збірна України U-18 зазнала першого фіаско на жіночому Євробаскеті – далі потрібна лише перемога