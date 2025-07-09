Колишній захисник національної збірної України із сумом визнав факт невдачі команди з різницею у 25 очок, хоча її влаштовувала поразка "мінус 10".

Україна зазнала принизливого розгрому від Ісландії і втратила шанс на медалі жіночого Євробаскету U-18

"Ісландія – Україна (U-18). Остання гра в підгрупі. Або як не потрапити до вісімки, навіть якщо стараєшся.

Ми сьогодні грали з Ісландією. І, судячи з турнірних розкладів, потрібно було програти... ну, не більше 10 очок. Програли 25. 71:96

Коротше: якщо коротко – не склалося. Якщо довго – тут ціла жіноча трагікомедія з елементами горору і чорної комедії", – написав зокрема Базелевський у Facebook.

Підопічні Інни Кочубей, програвши ісландкам, тепер будуть грати на Євробаскеті у турнірі за підсумкові місця з 9-го по 16-те.

"Що за підсумком? Не потрапляємо в топ-8. Будемо грати далі – але вже в нижній сітці. Швидше за все, з тими, кого можна обігрувати. А це означає – з'явиться шанс на перемоги. І на нормальну психіку після цього баскетбольного непорозуміння.

Але чесно? Шкода дівчат. Вони рубаються, борються, горять очима. Їм би ще крапельку спокою, крапельку техніки – і зовсім інша історія була б. Поки що – така. З відтінком сумного гумору і стабільної нестабільності", – довершив свою думку Дмитро Базелевський.

Збірна України U-18 зазнала першого фіаско на жіночому Євробаскеті – далі потрібна лише перемога