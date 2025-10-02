Колишнього хокеїста збірної Фінляндії Єре Каралахті затримано поліцією вранці 2 жовтня як підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину, пов'язаного з наркотиками, інформує Iltalehti.

Україна буде виступати у новому турнірі для хокейних збірних – відомий розклад "синьо-жовтих"

50-річний Каралахті, зі слів його адвоката, свою провину категорично заперечує. Попри це, екс-хокеїсту загрожує до десяти років ув'язнення, тому що у Фінляндії злочини, пов’язані з наркотиками, вважаються тяжкими.

Єре Каралахті нібито скоїв злочин у період з початку червня до кінця вересня поточного року. Ані адвокат, ані слідчі деталі справи не розголошують.

Каралахті вже не вперше має проблеми з законом через наркотики. У сезоні-1996/97 його викрили у вживанні та зберіганні заборонених речовин, за що він отримав три місяці умовно. Єре свого часу лише три сезони пограв у НХЛ. Там він регулярно не складав тести на вживання алкоголю та відмовлявся від програми допомоги гравцям. У 2008 році фін отримав один рік та вісім місяців умовно за ввезення партії амфетаміну з Естонії.

Єре Каралахті є срібним призером чемпіонатів світу 1998, 1999 та 2014 років.

Кременчук став володарем Кубка України з хокею – фінал інтригою тішив недовго