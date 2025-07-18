Спортсменка взяла участь у всеукраїнських змаганнях Kyiv Athletic Festival. 37-річна Лупу пробігла дистанцію 400 метрів і перемогла з результатом 55,03. Це більш ніж на дві секунди гірше за її особистий рекорд, проте є третім показником в Україні цього року.

Дворазова олімпійська чемпіонка встановила світовий рекорд, перевершивши попереднє досягнення на 2 секунди

"До змагань я спеціально не готувалася, бігаю постійно. Ви кажете, що це третій результат в сезоні після Тетяни Мельник і Анни Орлової, але якби я не посміхалася всім, а цілеспрямовано бігла, то на фініші показала б кращий час. Планів не будую, займаюся у своє задоволення. Відчуваю, що можу додати. Чемпіонат України в серпні покаже, що натренувала. Я там братиму участь", – заявила Лупу в ексклюзивному коментарі для Спорт 24.

Наталія Лупу виступала на Олімпіадах у Лондоні-2012 та Ріо-2016. Була відсторонена на 8 років через те, що не з’явилася на виконком ФЛАУ, де розглядали питання її можливої дискваліфікації через відхилення в допінг-тесті.