Заслужена майстриня спорту України та дворазова олімпійська чемпіонка 1996 року зі спортивної гімнастики (абсолютна першість та вільні справи) пояснила, як ставиться до віку та того, що час дуже швидко плине.

Гімнасти збірної України зганьбилися у готелі після Євро-2025 – у номері залишили блювоту, розбиті лампи, сміття

"Зустрічаю свій персональний Новий рік. Час минає швидко, іноді – надто швидко. Та замість хапатися за нього, я вчуся дякувати - за кожен день, який прожила, за людей, яких зустріла. За уроки, що змінювали мене, і за маленькі й великі перемоги, які додавали сміливості.

Вік для мене – не цифра. Це сліди на серці, теплі обійми, втрати, що вчать цінувати життя, і мрії, які досі горять", – написала Подкопаєва в Instagram.

Лілія Подкопаєва у своїй спортивній кар’єрі завоювала 45 золотих медалей, 21 срібну та 14 бронзових. Вона зокрема є володаркою Кубка Європи (1995), абсолютною чемпіонкою світу (1995) та чемпіонкою Європи (1996). Подкопаєва є єдиною гімнасткою – абсолютною олімпійською чемпіонкою, яка не завоювала медаль в команді, оскільки в Атланті-1996 збірна України посіла лише п'яте місце.

"Зі Стельмахом все складно": Гутцайт пролив світло на небажання чемпіона Європи виступати за збірну України