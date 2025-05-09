Весілля відбулося 3 травня в селищу Ворохта Івано-Франківської області. Як повідомляє Чемпіон, фотографіями з урочистості у своїх соцмережах поділилися друзі молодят.

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38-річна Підгрушна є олімпійською чемпіонкою Сочі-2014 в естафеті та чемпіонкою світу 2013 року в спринті. Також на її рахунку кілька медалей світових першостей.

Першим чоловіком біатлоністки був екс-депутат України Олексій Кайда, з яким вона розлучилася 2016 року. Вдруге Підгрушна вийшла заміж за сервісмена збірної України Івана Білосюка і до 2024 року носила його прізвище.

З березня 2023 року Олена Підгрушна не виступає, але про завершення кар'єри вона не повідомляла.

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