Легендарний шведський тенісист Бьорн Борг зізнався в тому, що в лютому 2024 року лікарі виявили в нього пухлину простати, яка була злоякісною. Про це він повідав в останньому розділі своїх мемуарів "Серцебиття", які незабаром опублікують, і підтвердив в інтерв'ю Associated Press.

У п'ятиразового переможця Вімблдону діагностували рак

"У 2024 році мені зробили операцію з лікування вкрай агресивного раку простати. Зараз у мене нічого немає, але кожні шість місяців я повинен проходити обстеження. Цей процес не був приємним. Утім, зараз я в порядку і почуваюся чудово", – цитує слова Борга AS.

"Це був дуже важкий час, тому що хто знає, що може трапитися?" – додав 69-річний 11-разовий чемпіон турнірів серії Grand Slam, зізнавшись, що в серпні цього року він пройшов обстеження, яке показало, що захворювання у нього немає.

Бьорн Борг шість разів перемагав на Ролан Гаррос та п'ять разів (всі – поспіль) був чемпіоном Вімблдону.

