Прес-служба Реала офіційно повідомила про смерть легендарного баскетболіста Рафаеля Руллана.

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У складі королівського клубу Руллан 14 разів ставав чемпіоном Іспанії, 9 разів вигравав Кубок Іспанії та перемагав в Євролізі три рази.

"Реал висловлює співчуття родині, товаришам по команді та всім близьким Рафаеля. Руллан був пов'язаний з мадридським Реалом практично все своє життя, відколи йому виповнилося 15 років. Окрім 18 сезонів в ролі гравця, 73-річний легендарний екс-гравець перебував на посадах делегата першої команди та директора спортивних шкіл фонду Реала", – написали в королівському клубі.

Іспанський баскетболіст виступав за "бланкос" з 1969 по 1987 роки. Також він ставав срібним призером чемпіонату Європи з баскетболу в 1973 році.

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