"Ми всі різні. І так, цей гравець (Даніїл Медведєв, – прим.) поводився неналежно.

Росіянин-псих сенсаційно вилетів з US Open – зламав ракетку, але публіка була в екстазі (ВІДЕО)

Але, будь ласка, розберемося з фундаментальною проблемою, а не з цим його ментальним замиканням. Той факт, що громадяни Росії можуть виступати публічно, це величезна реклама для імперської війни. І тенісний турнір US Open надає їм таку можливість", – написав Гашек на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

Свої слова Гашек підкріпив відео, на якому російський тенісист Даніїл Медведєв після поразки від Бенжамена Бонзі відзначився черговим божевільним вчинком, в припадку розтрощивши свою ракетку.

Нагадаємо, легендарний чех у сезоні 2010/11 грав за російський Спартак, однак після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну активно виступає проти окупантів й агітує за заборону громадянам країни-терориста займатися професійним спортом в цивілізованому світі.