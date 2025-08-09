"Якщо президент США хоче віддати РФ частину своєї країни під час переговорів із найбільшим сучасним злочинцем, Путіним – це його справа.

Помічника Трампа піймали на гарячому під час гри в гольф – він "покращував" результати президента США

У будь-якому разі нашою спільною метою має бути притягнення Путіна до відповідальності, щоб його судили за його жахливі злочини проти українців. Так само як судили злочинців фашистської Німеччини в Нюрнберзі, або військових колишньої Югославії, які вчинили геноцид, подібний до дій армії окупантів з РФ", – написав у соцмережі X легендарний чеський хокеїст низки клубів НХЛ Домінік Гашек.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором з приводу війни в Україні 15 серпня на Алясці, яку кремлівські пропагандисти досі вважають "своєю" територією.

Легенда НХЛ емоційно відреагував на обстріл Києва: "Доки це буде тривати?"