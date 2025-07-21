Відомий чеський екс-хокеїст Домінік Гашек висловив невдоволення діями уряду своєї країни через допуск росіян до тенісного турніру.

"Сьогодні у Празі стартує тенісний турнір WTA. Наші законодавці знову дозволили російським тенісистам виступати публічно. Це вже вчетверте поспіль, коли чеський уряд бере участь у підтримці імперіалістичної війни Росії в Україні. Непростимо!" – написав Гашек у соцмережі Х.

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Варто відзначити, що на турнірі в Празі виступатиме лише одна російська тенісистка – Анастасія Гасанова (WTA №249).

Домінік Гашек відомий своєю проукраїнською позицією, раніше він розкритикував президента Франції Емануеля Макрона за допуск росіян на Ролан Гаррос та закликав клуби НХЛ дискваліфікувати хокеїстів з країни-агресора.

59-річний Гашек упродовж кар'єри гравця двічі ставав володарем Кубка Стенлі, виступаючи за Детройт, а також вигравав золото Олімпійських ігор у складі збірної Чехії.

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