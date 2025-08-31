Культовий воротар американських хокейних клубів Домінік Гашек розніс Віктора Орбана через його позицію щодо агресії РФ проти України.

"Угорщина, як і США – це прихильники Путіна у російській імперіалістичній війні проти України. Угорщина на чолі з Віктором Орбаном навіть не засудила російський напад на українські цивільні об’єкти 28 серпня.

23 людини загинули, включно з дітьми. Росія – це терористична держава!" – написав Домінік Гашек у соцмережі X.

Нагадаємо, що Гашек у своїй кар'єрі виступав за Чикаго, Баффало, Детройт та Оттаву, а закінчував у московському Спартаку. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Гашек активно підтримує Україну в боротьбі проти країни-агресора й закликає не допускати росіян до міжнародних змагань.

