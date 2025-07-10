"Макрон каже, що європейці ніколи не покинуть Україну. Гарні та водночас дуже важливі слова. Але за словами мають бути дії! Як довго ми дозволятимемо публічно з'являтися на нашій території громадянам РФ, особливо спортсменам, які офіційно не засудили російську війну?

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Ми даємо Росії майданчик для реклами її імперіалістичної війни, її злочинів, які коштують Європі кілька сотень мільярдів євро на рік. Ба більше – через це Україна втрачає незліченну кількість людських життів. Коли ми це зупинимо?" – написав чеський екс-хокеїст Домінік Гашек в X.

Нагадаємо, що російські спортсмени брали участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором. Також тенісисти з РФ та Білорусі без проблем грають на турнірах Грендслему, зокрема і на французькому Роллан Гаррос.

Це все відбувається навіть попри те, що є докази підтримки деякими спортсменами режимів Путіна та Лукашенка. Та ж Мірра Андрєєва спокійно продовжує лайкати пости про кремлівського диктатора, а перша ракетка світу Аріна Соболенко давно дружить з білоруським диктатором, хоча й намагалася відректися від нього після початку повномасштабної війни в Україні.

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