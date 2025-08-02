Культовий хокеїст Домінік Гашек прокоментував російський удар по столиці України в ніч на 31 липня.

Легендарний чеський воротар низки клубів НХЛ Домінік Гашек не залишився байдужим після чергового терористичного удару РФ по мирному населенню України.

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"Більш ніж 30 загиблих, включаючи дітей... Люди в Києві загинули внаслідок російської терористичної атаки на цивільні об’єкти. А ЄС та країни НАТО продовжують дозволяти російським громадянам (зокрема спортсменам та артистам) публічно виступати на їхній території, хоча вони не засуджують війну.

Доки це все буде тривати? Як довго ми продовжуватимемо давати Росії сотні мільярдів євро щороку, щоб вони підтримували війну таким чином? Рано чи пізно західні країни повинні будуть повернути Україні кожен мільярд за цю жахливу зраду!" – написав Гашек в соцмережі X.

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