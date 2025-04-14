Кріс Пол записав до свого активу справді унікальне досягнення – він вийшов у стартовому складі Сан-Антоніо у всіх 82 іграх у своєму 20-му сезоні в кар'єрі, повідомляє ESPN. До цього рекордсменом був Джон Стоктон з Юти, який зіграв у всіх матчах у 19-му сезоні.

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"Це божевілля. Я говорив із дружиною про це. Коли ти всередині цього процесу, то не замислюєшся. Типу: "Окей, 30-та гра. Окей, 40-ва". І так далі.

20-й сезон – і лише вдруге в кар’єрі я зіграв 82 матчі. І після всіх цих років у лізі я розумію, наскільки це складно. Тому я дуже поважаю Гаррісона, який робить це вже третій рік поспіль. І Мікала Бріджеса, який був моїм партнером по команді – він взагалі ніколи не пропускає матчі", – прокоментував досягнення Кріс Пол.

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