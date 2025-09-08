Колишній чемпіон UFC Джон Джонс заявив, що готується до турніру, який планують провести у Білому домі.

Усик визначився із несподіваним наступним суперником – бій за незвичними правилами для українця

"Ні, я не на пенсії. Я активно тренуюся 5 днів на тиждень, перебуваю в пулі допінг-тестування. Готуюся до турніру UFC у Білому домі – це моя мета. Але остаточне рішення за керівництвом", – наводить слова Джонса Bloody Elbow.

Нагадаємо, у червні Джон Джонс оголосив про завершення кар'єри. Проте пізніше 38-річний американець сказав, що візьме участь у турнірі UFC у Білому домі.

Нагадаємо, такий турнір був анонсований Дональдом Трампом та має відбутися у 2026 році. За словами президента США, в його резиденції відбудеться повноцінний титульний бій, який можуть відвідати 25-30 тисяч вболівальників.

Легендарний чинний чемпіон UFC отримав два виклики до суду у справі про ДТП