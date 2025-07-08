Легенда Манчестер Юнайтед зашкварився на Вімблдоні, підтримавши скандальну Соболенко
8 липня 16:41 - Читати іншою мовою
Екс-гравець МЮ Ріо Фердінанд подарував футболку "червоних дияволів" білорусці Аріні Соболенко.
Одіозна тенісистка і палка шанувальниця білоруського диктатора Олександра Лукашенка Аріна Соболенко отримала презент від екс-футболіста Ріо Фердінанда. Світлиною поділилась прес-служба Манчестер Юнайтед в X.
Мудрика помітили на матчі Вімблдону – відомий футболіст прийшов підтримати українську тенісистку
Колишній захисник МЮ і збірної Англії відвідав Вімблдон і подарував футболку першій ракетці світу з власним підписом.
Додамо, що раніше інший гравець МЮ Девід Бекхем активно рекламував Вімблдон у компанії росіянки Марії Шарапової.
Українки на Вімблдоні-2025: варто сумувати, але можна і похвалити
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter