Одіозна тенісистка і палка шанувальниця білоруського диктатора Олександра Лукашенка Аріна Соболенко отримала презент від екс-футболіста Ріо Фердінанда. Світлиною поділилась прес-служба Манчестер Юнайтед в X.

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Колишній захисник МЮ і збірної Англії відвідав Вімблдон і подарував футболку першій ракетці світу з власним підписом.

Додамо, що раніше інший гравець МЮ Девід Бекхем активно рекламував Вімблдон у компанії росіянки Марії Шарапової.

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Maria Sharapova & David Beckham. pic.twitter.com/G6Iryy0PxU — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 30, 2025

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