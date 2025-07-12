Леннокс Льюїс підтримав свого земляка у майбутньому поєдинку з українцем.

Легендарний британський колишній боксер заявив про те, що не сумнівається в перемозі Даніеля Дюбуа над Олександром Усиком у реванші, який відбудеться в Лондоні через тиждень, 19 липня.

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"Я думаю, що Даніель Дюбуа стане абсолютним чемпіоном у важкій вазі, перемігши Олександра Усика наступного тижня", – цитує Льюїса Kimura.

Другий поєдинок Усика і Дюбуа запланований на 19 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі. У серпні 2023 року українець виграв у британця достроково технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

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