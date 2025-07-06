Забіг Діамантової ліги, який проходив у Юджині (США), завершився новим рекордом Кіп'єгон – вона пробігла дистанцію 1500 м за 3 хвилини 48,68 секунди, повідомляє World Athletics.

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Кенійська легкоатлетка оновила власний рекорд – 3 хвилини 49,04 секунди. Цікаво, що робить вона це вже третій рік поспіль – у 2023 Фейт встановила рекорд із часом 3 хвилини 49,11 секунди.

Нагадаємо, що Фейт Кіп'єгон є триразовою переможницею Олімпійських ігор та триразовою чемпіонкою світу з бігу на 1500 м. Ще одну золоту нагороду чемпіонату світу (2023 рік) вона здобула на дистанції 5000 м.

Nothing short of epic ?



Watch Faith Kipyegon storm to another 1500m world record ?



️ 3:48.68#DiamondLeague pic.twitter.com/dYb5S1YcZb — World Athletics (@WorldAthletics) July 5, 2025

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