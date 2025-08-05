Американець Евандер Холіфілд, колишній абсолютний чемпіон світу в надважкому дивізіоні, висловив думку про найкращого панчера в історії боксу, який коли-небудь збентежив його своїми ударами.

Усик зробив це другим – легендарний Холіфілд вибрав найкращого боксера в історії після Мухаммеда Алі

"Найсильніше мене вдарив Джордж Форман. Він вдарив мене один раз в одинадцятому раунді, я повернувся в кут і запитав: "Він що, вибив мені всі зуби?", – цитує Холіфілда Seconds Out.

Холіфілд і Форман зустрічалися в 1991 році за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Одноголосним рішенням суддів переможцем бою був визнаний Евандер Холіфілд.

"Дай мені шанс": Паркер заспівав заради бою з Усиком – виконав хіт легендарної A-HA (ВІДЕО)