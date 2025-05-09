"Рефлекси та природний талант пілотів, звісно ж, мають велике значення. Однак перегони також проходять у голові. Психологія – це ключовий аспект [для досягнення перемоги на трасі]. У мій час це було очевидно, але соціальні мережі зробили психологію ще більш значущим фактором успіху для пілотів.

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Багато гонщиків піддаються тенденції ділитися інформацією [через соціальні мережі]. Я думаю, що це призводить до шаленого тиску на них. Ми мало що знаємо про його життя поза трасою. Від природи стриманий австралієць зникає між перегонами і звільняється від цього тиску", – заявив Прост у коментарі виданню L'Equipe.

Також на думку Проста правильно для Піастрі, що він майже не спілкується з пресою. Чотириразовий чемпіон Формули-1 впевнений, це правильний підхід з боку 24-річного уродженця Мельбурна.

Оскар Піастрі в особистому заліку нинішнього сезону Формули-1 посідає перше місце, маючи 131 очко. Він на 16 балів випереджає партнера по команді британця Ландо Норріса.

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