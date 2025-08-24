23 серпня Ібеабучі у рідному Лагосі (Нігерія) здолав свого земляка Ідріса Афінні (18-9-2, 15 КО). Поєдинок тривав всього 3 раунди, після чого Афінні вирішив здатися. Після поєдинку Айк Ібеабучі викликав на бій абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

THE PRESIDENT IS BACK WITH ROUND 3 TKO WIN.



Ike Ibeabuchi Force Idris Afinni to retire in his corner after the end of the third round.

Live at Teslim Balogun Stadium, Surulere, Lagos.



He immediately calls out Oleksandr Usyk for a fight.#fightgistmedia #IbeabuchiAfinni #Boxing pic.twitter.com/Ar8ymJYTf9 — Fight Gist media (@Fightgistmedia) August 23, 2025

До слова, спочатку Ібеабучі мав зустрітися зі своїм однолітком Денні Вільямсом (55-33, 42 KO), який у 2004 році програв Віталію Кличку. У 1999 році Айк був засуджений на 16 років позбавлення волі за сексуальне насильство. Нігерієць хотів повернутися на ринг ще у 2016 році, але знову потрапив за ґрати через порушення свого умовно-дострокового звільнення.

Ібеабучі за професійну кар'єру не програв жодного поєдинку. Він перемагав таких відомих бійців як Девід Туа (одноголосним рішенням суддів) та Кріс Берд (TKO 5).

