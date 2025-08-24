Легенда боксу здобув першу перемогу за 26 років – після бою кинув виклик Усику
52-річний Айк Ібеабучі (21-0, 16 КО) тріумфально повернувся на ринг.
23 серпня Ібеабучі у рідному Лагосі (Нігерія) здолав свого земляка Ідріса Афінні (18-9-2, 15 КО). Поєдинок тривав всього 3 раунди, після чого Афінні вирішив здатися. Після поєдинку Айк Ібеабучі викликав на бій абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.
До слова, спочатку Ібеабучі мав зустрітися зі своїм однолітком Денні Вільямсом (55-33, 42 KO), який у 2004 році програв Віталію Кличку. У 1999 році Айк був засуджений на 16 років позбавлення волі за сексуальне насильство. Нігерієць хотів повернутися на ринг ще у 2016 році, але знову потрапив за ґрати через порушення свого умовно-дострокового звільнення.
Ібеабучі за професійну кар'єру не програв жодного поєдинку. Він перемагав таких відомих бійців як Девід Туа (одноголосним рішенням суддів) та Кріс Берд (TKO 5).
