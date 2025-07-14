Легендарний філіппінський боксер Менні Пак'яо заявив про те, що сильно вмотивований повернутися на ринг після чотирирічної перерви і вже не думає про розвиток своєї політичної кар'єри на батьківщині.

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"Мені не потрібні гроші. Мені потрібна історія. Я радий і схвильований поверненням. Приємно знову піднятися на вершину. Я все ще відчуваю те саме хвилювання і самовідданість, що й раніше. Я люблю битися. Мені не вистачало тренувань, уваги преси та реклами боїв, щоб мене вітали мільйони фанатів.

Зараз книга політики закрита. Я зміг дати своєму тілу відпочити чотири роки. Я боксую без перерви з 12 років. Я все ще відчуваю той самий азарт і самовіддачу, що й раніше", – цитує Пак'яо видання The Ring.

Менні Пак'яо 19 липня проведе поєдинок проти Маріо Барріоса.

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