Легендарний норвежець на початку року завершив кар'єру біатлоніста, яка принесла йому п'ять золотих медалей Олімпіад та 23 перемоги на чемпіонатах світу. Втім, у травні Бьо виповнилося лише 32, і просто просиджувати штани вдома він не збирається.

Йоганнес у соцмережах повідомив, що підписав контракт з Вінгером – футбольним клубом шостого дивізіону Норвегії. Ціна "трансферу" склала 80 євро, а дебютний матч вже 7 серпня проти К'єльміри. ФК Вінгер базується у місті Конгсвінгер, де Бьо мешкає зі своєю сім'єю.

"Буде весело. Я грав у футбол в рідному Стрюні до того, як біатлон забрав весь мій час. Буде цікаво побачити, як це – знову грати матчі. Вартість трансферу зі Стрюна становила 800 крон. Ймовірно, ці кошти пішли у Норвезьку федерацію футболу для оформлення документів. Я сподівався, що вартий більшого, але мені ж треба десь починати свою кар'єру", – жартома прокоментував рішення Бьо.