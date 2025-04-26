Попри перемогу Міннесоти над Лос-Анджелесом у третьому матчі серії плей-офф НБА (116:104) основна увага вкотре була прикута до форварда Лейкерс Леброна Джеймса. Американець набрав у матчі 38 очок, встановивши рекордний показник для гравців віком 40+ років в матчах плей-офф.

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Цікаво, що попередній рекорд був встановлений самим Леброном у 2023 році, коли він набрав 40 очок у четвертій зустрічі з Денвером у фіналі Західної конференції.

Окрім цього Джеймс набрав в першій половині гри 22 очки, що так само є рекордом для гравців віком 40+ років в будь-якій половині матчу плей-офф НБА.

Також ця гра стала для Джеймса вже 123-ю, яку він закінчив з 30+ очками. Він є рекордсменом за цим показником і одним з двох гравців, які подолали позначку у 100 таких ігор. Другим таким баскетболістом є Майкл Джордан (109 матчів).

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