"Як довго планую ще грати? Я не знаю. У мене немає відповіді на це питання. Можливо, я сяду зі своєю сім'єю, дружиною та групою підтримки і просто поговорю про це і подивлюся, що з цього вийде.

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І просто поговорю сам із собою про те, як довго я хочу продовжувати грати. Чесно кажучи, я не знаю відповіді на це питання. Так що подивимося", – цитує Леброна ESPN.

Нагадаємо, суперзірка Лейкерс виступає аж з 2003 року та є найкращим снайпером в історії НБА. Леброн має опцію гравця на останній сезон за контрактом із "жовто-фіолетовими", за яким може заробити 52,6 млн доларів. Якщо ж Джеймс вирішить не продовжувати співпрацю, то опиниться на ринку вільних агентів.

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