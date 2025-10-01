Баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс пропустив перше тренування команди та може не зіграти в передсезонних матчах.

Леброн пропустив тренування Лейкерс у вівторок через невелике подразнення нерва сідничного м’яза, наводить слова наставника команди Джей Джея Редіка ESPN.

Також зазначається, що для Редіка метою є те, щоб Джеймс вчасно відновився до стартової гри нового сезону НБА проти Голден Стейт Ворріорз, яка відбудеться 21 жовтня. Втім, не виключено, що легенда баскетболу зможе зіграти хоча б в одній передсезонній грі.

Нагадаємо, що Леброну виповниться 41 рік у грудні, а новий сезон стане для нього 23-м у кар'єрі, що є рекордом НБА. Минулого сезону Джеймс провів 70 матчів у регулярному чемпіонаті, в середньому набираючи 24,4 очка, 7,8 підбирання та 8,2 передачі.

