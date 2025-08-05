"Отже, Лука Дончіч – тепер обличчя цієї франшизи. А це означає, що Леброн Джеймс вперше у своїй кар’єрі входить у доволі незвідану територію.

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Це непроста ситуація для обох сторін, адже ми ще ніколи не бачили подібного: гравець у 23-му сезоні – це рекорд НБА. Йому у грудні виповниться 41 рік. Ми ніколи не бачили, щоб хтось грав на такому рівні так довго, і це непростий момент, адже з одного боку, щойно ти обмінюєш гравця на рівні Луки – він стає обличчям команди на наступні 10 років.

І Леброн Джеймс це розуміє, він підтримує напрямок, у якому рухаються Лейкерс. А цей напрямок – Лука Дончіч. Тож Леброн має ухвалити власні рішення: "Скільки ще я гратиму?" – ось головне питання. Чи це його останній сезон, чи ще буде кілька?" – поділився Чаранія у програмі Get Up, передає BleacherReport.

Нагадаємо, Леброн дебютував у НБА ще в далекому 2003 році, встиг пограти за Клівленд, Маямі та Лос-Анджелес Лейкерс. 40-річний Джеймс є чотириразовим чемпіоном НБА, 4-разовим MVP фіналу та 4-разовим MVP сезону, а також 3-разовим переможцем Олімпіади.

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