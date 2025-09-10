Леброна Джеймса запідозрили в тому, що він написав колонку для People’s Daily.

Зірковий баскетболіст клубу Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс несподівано потрапив під підозру в авторстві матеріалу в китайському державному виданні People’s Daily, інформує The Athletic.

Декілька днів тому провідні інформаційні агенції розтиражували новину про те, що Леброн написав колонку для газети, яка є підконтрольною Комуністичній партії Китаю.

Втім, згодом одразу декілька джерел з оточення баскетболіста заявили, що Леброн нічого китайцям не писав, а лише дав інтерв’ю для групи журналістів, серед яких були представники Китаю. Підтверджено, що Джеймс дійсно говорив те, про що йшлося у матеріалі, але його спіч не був ексклюзивним або таким, який відповідає нормам авторського матеріалу.

