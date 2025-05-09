Головний тренер "озерних" Джей Джей Реддік вирішив обійтись взагалі без замін у другій половині одного з матчів. Максимально можливі 24 хвилини відіграла одна п'ятірка – Лука Дончіч, Леброн Джеймс, Руї Хачімура, Доріан Фінні-Сміт та Остін Рівз. У матчах плей-офф НБА такого не було 27 років, але авантюра Реддіка завершилась поразкою.

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"Ніхто з нас не запитував Джей Джея та тренерський штаб про те, що сталося. Очевидно, що Гейб Вінсент і Джарред Вандербілт – це хлопці, які дали нам багато чудових хвилин, вони точно відчули на собі це рішення, бо вони справжні бійці. Дідько, ми всі відчуваємо, що можемо вийти і зробити внесок у важливий момент.

Джей Джей сказав нам, що це рішення було базоване не на тому, що хлопці не змогли виконати роботу. Це було його особисте рішення, засноване на відчуттях та імпульсі гри. Ніхто з нас не дивився ні на нього, ні на тренерський штаб косо через ухвалене рішення. Дідько, це була наша провина, що ми не впорались", – цитує Леброна Sports Illustrated.

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