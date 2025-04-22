Леброн назвав свій головний "наркотик" у 40 років: "Хвилює лише це"
18:12 - Читать на русском
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс розповів про свою головну пристрасть на баскетбольному майданчику.
"На даному етапі моєї кар'єри, звичайно, регулярний сезон – це весело, але мене хвилює лише плей-офф.
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Я повністю занурений у процес. Коли справа доходить до баскетболу в плей-офф, чуваче, – це, безперечно, наркотик", – цитує 40-річного Джеймса BasketNews.
Додамо, що цьогоріч суперзірковий ветеран не залишився без улюбленої частини сезону. Лейкерс завершили регулярку на третьому місці Заходу та в першому раунді плей-офф грають проти Міннесоти. Щоправда, перший матч серії "озерні" вже програли, а Леброн набрав скромні для себе 19 очок.
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